Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato un uomo scomparso 20 anni fa da Rimini: è diventato un clochard, non tornerà a casa

Nel 2003 Stefano, un trentenne di, scomparve improvvisamente, come riporta il Corriere Romagna. Per due decenni, nessuna notizia di lui, fino allo scorso Natale. Durante un controllo di routine a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, la Polizia locale identificò un senza fissa dimora: era Stefano, oggi cinquantenne, il cui nome figurava nel database delle persone scomparse. Dopo essersi allontanato senza lasciare alcun indizio, la famiglia ha continuato a cercarlo senza sosta, anche con il supporto dell’associazione Penelope, che aiuta le famiglie di persone scomparse. La denuncia di scomparsa, però, è stata presentata solo nel 2022.Una volta informata del ritrovamento, la famiglia si è recata a Conegliano. La madre di Stefano, 87enne, sperava di riportarlo a, ma Stefano ha scelto di rimanere in Veneto, dove vive come