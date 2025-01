Ilgiorno.it - Riparte il corso post-diploma in robotica

A Luino ha preso il via la seconda edizione delin automazione epromosso da Fondazione Its Incom Academy. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con alcune aziende locali, nasce per rispondere alle esigenze di competenze specialistiche espresse dalle imprese del nord della provincia, con un focus sull’industria 4.0 e un approccio innovativo: l’apprendistato formativo. Obiettivo formare tecnici specializzati attraverso un approfondimento delle tecnologie applicate dai principali leader globali dell’automazione. Destinato ai giovaniti appassionati di automazione,e tecnologia, iloffre l’opportunità di lavorare da subito in azienda grazie a un contratto di apprendistato attivo per l’intera durata del per. Gli studenti, dipendenti a tutti gli effetti delle imprese partner, uniscono così formazione teorica e pratica, potenziando le proprie competenze direttamente sul campo.