Rimini, i buoni propositi di Gagliano: "Voglio dimostrare quanto valgo"

È uomo di mare Lucae spera di trovare a, finalmente, il suo porto sicuro. Cosa che non sembra ancora essere successa al 24enne attaccante di Alghero che in biancorosso c’è arrivato appena qualche giorno fa, in prestito con diritto di riscatto dal Cerignola., è stata una trattativa lampo? "Possiamo dire così. C’era stato un interessamento prima di Natale poi non se ne fece nulla. In pochi giorni, dopo la sosta, si è concretizzato tutto". Aspettative? "Sono alte. Questa è una piazza importante, che ha una bella storia. La società è seria e ha un bel progetto. Nelle ultime stagioni non ho trovato la serenità che mi serve per rendere al meglio. Spero di trovarla qui". L’esordio in serie A con il Cagliari, il gol alla Juve. Poi il viaggio sui campi della C. Senza troppa fortuna? "Non si è mai creata l’alchimia giusta con gli allenatori che ho avuto.