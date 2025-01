Quotidiano.net - Resta incinta dell’ex alunno 13enne, il padre del ragazzino scopre tutto 5 anni dopo

New York, 17 gennaio 2025 – Una somiglianza inquietante tra il bambino della maestra e suo figlio. Parteda qui, dal sospetto deldella vittima. Dal sospetto alla denuncia, dalle denuncia alle indagini e dalle indagini alla (presunta) verità. Un'insegnante di scuola elementare, Laura Caron, è stata arta ieri in New Jersey con l’accusa di aver sedotto e violentato il suo ex allievo, da cui ha avuto un bambino. Questa storia – raccontata ieri da molti giornali online americani – inizia 15fa, quando Laura Caron insegna a Middle Township. La giovane entra in confidenza con i genitori di due fratellini che frequentano la quinta classe. Passano glie il legame cresce tanto che capita che i due bambini, fratello e sorella, insieme a un terzo fratello maggiore, restino a dormire dalla maestra, nella sua casa di Cape May.