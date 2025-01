Infobetting.com - Real Madrid-Las Palmas (domenica 19 gennaio 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ceballos dal primo minuto

Leggi su Infobetting.com

Doveva essere la notte che avrebbe riconciliato ile la sua gente dopo la terribile sconfitta in Supercopa col Barcellona e invece stava rischiando di trasformarsi in uno psicodramma: giovedì, a Chamartin, le Merengues sembravano avviate verso un placido passaggio del turno in Copa del Rey, visto che conducevano 2-0 sul Celta a meno .InfoBetting: Scommesse Sportive e