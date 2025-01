Veronasera.it - Ragazzo cade nel Camuzzoni: un passante lo trattiene e un'altra chiama i pompieri che lo salvano

Decisiva l'allerta e l'intervento di due passanti per salvare un giovane dall'annegamento. Erano circa le ore 14 di venerdì, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in vicolo basso acquar, a Verona, per un soccorso persona. Unche stava passeggiando sull'argine del canale.