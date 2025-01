Bolognatoday.it - Rada Approdi temporanei per la crescita

Leggi su Bolognatoday.it

Dopo il successo della prima edizione, torna a Budrio “per la” la rassegna pensata per bambini da 0 a 11 anni e per le loro famiglie, ideata e curata dall’associazione Formati Sensibili. Dal 18 gennaio al 13 aprile 2025, in quattro diversi spazi di Budrio - le.