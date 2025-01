Oasport.it - Quante posizioni sta guadagnando Sonego nel ranking ATP e dove può arrivare agli Australian Open

In uno spicchio di tabellone in cui sono saltate tutte le teste di serie, l’occasione è ghiotta per raggiungere i quarti di finale degli2025 di tennis per Lorenzo, che ai sedicesimi sarà atteso dal magiaro Fabian Marozsan ed in caso di successoottavi affronterà uno tra il transalpino Corentin Moutet ed il qualificato statunitense Learner Tien.Lorenzofinora nel torneo ha incassato 100 punti per ilATP, migliorando già il risultato ottenuto nel torneo del 2024, quando era uscito al secondo turno: per questo motivo, al momento, l’azzurro guadagna 50 punti netti nelATP, issandosi attualmente a quota 1076.L’azzurro, che nella classifica aggiornata lunedì scorso risultava al 55° posto, nella graduatoria virtuale, invece, sale in 50ma piazza.