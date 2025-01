Quotidiano.net - Quando pagano l’assegno unico di gennaio 2025 e perché è in ritardo

Roma, 17– Slitta di qualche giorno il pagamento dele universale (AUU) diper le rate che non hanno subito variazioni. L’importo verrà accreditato nella settimana che inizia il 20, quindi a partire da lunedì, come fa sapere l’Inps sul suo sito. Mentre dovranno aspettare fino alla fine del mese per vedersi accreditato l’importo delle rate quanti siano rientrati nei casi di conguaglio, a credito o a debito, del. Il posticipo dei pagamenti è dovuto all’adesione dell’Inps, dall’1, al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato. Il nuovo sistema Re.Tes. realizzato grazie alla collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, punta a snellire le procedure amministrative allineandole con l’evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento.