Unlimitednews.it - Putin “Con Iran obiettivi comuni, forte cooperazione sull’energia”

Leggi su Unlimitednews.it

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Le posizioni di Russia esulla maggior parte delle questioni di politica estera coincidono in gran parte. I nostri Paesi difendono fermamente i principi della supremazia del diritto internazionale, della sovranità degli Stati, della non ingerenza negli affari interni di altri Paesi, perseguono un corso indipendente sulla scena mondiale, insieme resistono risolutamente alle pressioni esterne e alla dittatura, alla pratica di applicare pratiche illegittime, sanzioni motivate politicamente, coordinano gli sforzi in settori chiave e su piattaforme internazionali chiave, anche all’interno delle Nazioni Unite, così come nei BRICS e nell’Organizzazione per ladi Shanghai”. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa, Vladimir, al Cremlino dopo l’incontro con il presidenteiano Masoud Pezeshkian.