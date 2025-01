Trevisotoday.it - Promozione, doppio innesto dal mercato per l'Istrana

L'ha definito in questi giorni due rinforzi per mister Calcagnotto in vista del girone di ritorno diin cui i gialloblu sono al momento quarti con 27 punti.Il primo è il centrocampista Matteo Cecchele: classe 2002, ex Academy Plateola, Eclisse Carenipievigina e Albignasego.