Procura di Roma attende informativa su amianto nella sede Rai di viale Mazzini

Ladiè in attesa di unada parte della Asl Rm 1 in relazione al superamento dei livelli diriscontratidella Rai didopo un guasto al sistema di condizionamento che ha causato un allagamento nel dicembre scorso. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo di indagine a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Il 14 gennaio l'azienda aveva deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti presentidopo una comunicazione dell'Azienda sanitaria locale". A Piazzale Clodio è stato, quindi, acceso un faro per verificare eventuali profili penali e in particolare quelli relativi a lesioni a seguito di esposizione all'e dell'antinfortunistica in caso di dipendenti ammalati.