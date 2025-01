Quotidiano.net - Prezzi dell'energia in aumento nel 2025: impatto su inflazione e costi delle imprese

Leggi su Quotidiano.net

Ilsi apre conin, "che pesano su, e timori di dazi che inciderebbero sull'export, già debole". E' quanto scrive il centro studi di Confindustria nella congiuntura flash secondo cui "nel quarto trimestre 2024, la dinamica del Pil in Italia è stata fiacca, tra crescita modesta dei servizi e industria ancora in affanno". Salgono i servizi mentre per l'industria vi sono "timide luci". In calo gli investimenti. Proseguirà il calo dei tassi, che alleggerisce le condizioni finanziarie, e l'attuazione del Pnrr.