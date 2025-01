Lidentita.it - Preso a Crotone leader della mala nigeriana ricercato in Francia

Leggi su Lidentita.it

in, aveva trovato rifugio a: arrestato capo. L’uomo, A.D. un 42enne, era stato condannato dai giudici del tribunale di Marsiglia alla pena di dieci anni di reclusione per le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale. In pratica, per traffico di esseri .inL'Identità.