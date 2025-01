Quotidiano.net - Presidente Fepafut Manuel Arias sospeso dalla Fifa per commenti su Marta Cox

La Federcalcio panamense () ha annunciato che il suoè statoper sei mesi"per uso inappropriato del linguaggio", dopo aver definito "cicciona" la stella della nazionale femminileCox.aveva fatto i suoisulla centrocampista, una delle giocatrici più importanti di Panama, etichettandola come "fuori forma" e "grassa" dopo che lei, all'inizio del 2024, aveva espresso preoccupazione per la mancanza di sostegno al calcio femminile nel Paese centroamericano. Conosciuta la sanzione, secondo quanto riferito dal quotidiano La Estrella de Panamá,ha rilasciato un comunicato in cui afferma: "Al di là delle scuse che ho rivolto personalmente e pubblicamente, sia il 2 marzo sui social network che il 7 marzo in un comunicato, non fa male chiarire ancora una volta che sono consapevole del grave errore commesso, che bisogna accettare le conseguenze delle proprie azioni e che accetto anche la sanzione ricevuta dal Comitato etico della".