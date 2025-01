Lanazione.it - Prato, il mercato settimanale de Le Badie si trasferisce in via Ferraris

, 17 gennaio 2025 - Ila Ledel venerdì mattina da oggi ha cambiato indirizzo trasferendosi da via Pasteur a vianel parcheggio vicino al Penny market: al primo appuntamento nella nuova sede hanno partecipato anche la sindaca Ilaria Bugetti e l'assessora alle Attività Economiche Benedetta Squittieri: "L'obiettivo è dare maggiore visibilità alin una zona più centrale e di maggiore frequentazione all'interno del quartiere ed aumentare così i banchi migliorando il servizio per tutta la zona - spiega l'assessora Squittieri - Dopo la sistemazione dell'area, adesso andiamo incontro alla richiesta di spostamento presentata dagli ambulanti. Li ringrazio per la collaborazione che in questi anni non hanno mai fatto mancare per migliorare tutte le attività mercatali della città" l'Amministrazione comunale infatti ha accolto la richiesta proveniente dalle associazioni di categoria, in particolare da Anva Confesercenti, che da tempo evidenziava la necessità di spostamento dell’area mercatale per contrastare il progressivo indebolimento dela causa della posizione scarsamente visibile.