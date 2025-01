Porto Crocieristico Fiumicino | arriva il sì del Ministero dell’Ambiente ma manca quello del Mic

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 gennaio 2025 – Per il(Mase) asi può costruire il: è la decisione che il Mase ha preso, valutando positivamente il progetto. Ildefinisce, infatti, l’opera “senza incidenza sul territorio”. Ma per realizzarlo dovranno essere soddisfatte 17 prescrizioni ambientali, le quali dovranno essere risolte già in fase di progettazione.Fra le principali prescrizioni il Mase indica: “Soluzioni volte a garantire che parte dei materiali vengano movimentati via mare”; “La possibilità di movimentare i pennelli frangiflutti direttamente via mare.; “Evitare la diffusione di piante alloctone invasive”. Dovrà poi essere progettato “un sistema di barriere per la raccolta dei rifiuti galleggianti” alla foce del Tevere. Si parla poi mobilità, il rischio idrogeologico e la compatibilità aeronautica a causa dell’eccessiva altezza delle navi, dragaggi ed emissioni (delle quali viene imposto il monitoraggio).