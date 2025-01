Foggiatoday.it - Policlinico Foggia: al via una nuova sperimentazione in pazienti affetti da hiv

Leggi su Foggiatoday.it

Il direttore generale facente funzioni deldi, Elisabetta Esposito, ha autorizzato il prof. Sergio Lo Caputo a condurre lo studio di 'osservazione no profit 'Hiv-Dna come biomarker della cinetica virale sia in termini di carica virale che di farmacoresistenza in persone con.