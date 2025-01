Lanazione.it - Poggio a Caiano, avanti in Coppa

Un confronto equilibrato, chiusosi ai rigori dopo il pari a reti bianche emerso al termine dei tempi regolamentari. E se è vero che la fortuna premia comunque gli audaci, la lotteria ha a maggior ragione premiato il, che due giorni fa ha battuto per 5-4 ai calci di rigore il Capanne nel match valido per gli ottavi di finale diToscana di Seconda Categoria. Un risultato che certifica il "magic moment" degli uomini di mister Marchetti. Una squadra che, dopo aver sfiorato gli spareggi-promozione nella scorsa annata, in questa stagione sembra aver trovato la quadratura del cerchio per macinare risultati in termini di continuità di rendimento e di risultati. E che sta dimostrando per adesso di riuscire a reggere senza eccessivi patemi il doppio binario campionato-. L’attenzione dovrà quindi andare ai quarti di finale diToscana, se non altro anche per una questione di prestigio e con la consapevolezza di avere le carte in regola per provare ad arrivare sino in fondo.