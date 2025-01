Ravennatoday.it - Poesie recitate all'aperto per i senzatetto: "Vicino a noi privilegiati c'è chi soffre"

Un modo per stare simbolicamente al fianco a chi, specie in questo periodo dell'anno, non ha la possibilità di vivere con un tetto sulla testa. Questo lo scopo che sta alla base dell'iniziativa "Poesia d'Inverno" organizzato per sabato 25 gennaio dal negozio Jean Music Room, in via Girolamo Rossi.