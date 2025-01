Ilgiorno.it - Pitbull sbrana un bassotto. La proprietaria perde i sensi

Attimi di paura a Desio: unha ucciso a morsi un. E la suadopo l’aggressione è svenuta, finendo in codice rosso all’ospedale. È successo alle 12.30 di ieri in via Giorgione. La donna era a passeggio con il suo pit bull al guinzaglio. In via Giorgione ha incrociato un altro proprietario, in giro con un. Quando il pit bull ha visto l’altro cane, ha iniziato ad agitarsi fino a riuscire a strappare il guinzaglio dalle mani della padrona e poi si è scagliato contro il. Una aggressione violenta, i due proprietari non sono riusciti a dividere i due animali. Per ilnon c’è stato scampo. Davanti a quella scena, ladel pit bull - una seregnese di 57 anni - ha avuto un malore, tanto dare conoscenza. Immediatamente è stato allertato il 118: un’ambulanza ha accompagnato la donna in codice rosso all’ospedale di Desio.