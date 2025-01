Ilgiorno.it - Piano di zona: "Corsico eviti di escludersi"

"È la prima volta in oltre vent’anni che un Comune su sei non sottoscrive l’Accordo di programma e di fatto si autoesclude daldi". Lo dicono le amministrazioni comunali di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul Naviglio, che auspicano che quella corsichese riveda la sua decisione di non sottoscrivere l’Accordo di programma, senza porre condizioni e richieste pregiudiziali. Nonostante le recenti dichiarazioni rese dal sindaco disecondo il quale il suo Comune "non intende lasciare ildi", rimane invece ufficiale la posizione che lui stesso ha espresso il 13 dicembre scorso, quando all’atto della votazione dell’Accordo triennale, durante l’Assemblea dei sindaci, ha deciso di esprimere voto contrario e di non sottoscrivere l’accordo. "Sul tema del Regolamento di funzionamento si aprirà a brevissimo – come previsto nell’Accordo di programma – un tavolo di lavoro per definire le migliori modalità organizzative nel rispetto delle opinioni di tutti i soggetti partecipanti all’Assemblea dei sindaci sottoscrittori dell’accordo, in piena legittimità e trasparenza, per un triennio che abbia come focus le fragilità di– spiegano i 5 sindaci –.