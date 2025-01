Lanazione.it - Perugia com’era, in edicola con La Nazione la storia della città

, 17 gennaio 2025 – Una macchina del tempo. Fatta di carta, cartoline in bianco e nero, ricordi e aneddotiche era. Un viaggio - attraverso la nascita di quartieri, monumenti e personaggi - che Laha voluto intraprendere per ripercorrere insieme ai suoi lettori la gloriosadel capoluogo umbro.Un percorso che faremo accompagnati da Adriano Piazzoli, perugino doc, memoria storica. Lui, 83 anni, tra i soci fondatori dell’associazione Numismatico Filatelica “Vermiglioli” ed ex consigliereSocietà di Mutuo Soccorso, è uno dei più gran- di collezionistizona. Ha iniziato a conservare materiale fin da ragazzo e oggi oltre ad una immensa biblioteca dispone anche di una preziosa collezione di cartoline. Piazzoli, che ha anche ricevuto il Baiocco d’oro dal Comune di, ha aperto al nostro quotidiano la sua splendida e preziosa raccolta, che conta oltre 25mila cartoline, delle quali più di cinquemila antiche, datate anche 1800.