Fanpage.it - Perché Kvaratskhelia al PSG non rischia di saltare dopo gli intoppi per Kolo Muani alla Juventus

L'affare Khvichaal PSG non ha nulla a che fare con l'operazionestoppata dal numero massimo di prestiti. Il trasferimento del georgiano in Francia non è assolutamente a rischio.