Fanpage.it - Perché Juventus-Milan sarà in chiaro in TV ma non per tutti: chi potrà vederla gratis

Leggi su Fanpage.it

si può vedere in diretta tve insu DAZN, senza abbonamento né pagare il prezzo della singola partita. L'iniziativa rientra nel pacchetto "Try and buy", ne potranno usufruire solo 2 milioni di utenti che si registreranno alla piattaforma seguendo la procedura prevista.