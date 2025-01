Ilrestodelcarlino.it - Passaporti, rilascio sempre più rapido in questura

La Polizia di Stato delladi Ancona continua con il trend positivo nell’attività didei, il tempo di attesa per la prenotazione tramite agenda online è di un solo giorno, grazie all’apertura degli sportelli che per imput del Questore di Ancona viene assicurata dal lunedì al venerdì di ogni settimana. A tutt’oggi sono continue le domande didei titoli di viaggio, basti pensare che nelle prime due settimane del 2025 appena trascorse, ne sono stati rilasciati 353 dalla sola. É giusto ricordare che in tutto l’anno 2024 sono stati rilasciati 28mila, dei quali 14mila dallae il rimanente da parte dei quattro Uffici periferici di Polizia distaccati in tutta la Provincia. Con alcune azioni strategiche é stato possibile soddisfare anche in tempi molto brevi tutte le istanze inoltrate.