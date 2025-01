Ilfattoquotidiano.it - “Parte di un’organizzazione terroristica”: tre avvocati di Navalny condannati da 3 a 5 anni di carcere

Sono stati giudicati colpevoli dalla Corte di Petushki, nella regione di Vladimir, a 115 chilometri ad est di Mosca, dove il loro assistito Alexeiera stato rinchiuso per un periodo prima di essere trasferito nella colonia penale artica dove è deceduto. Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin, tre exdell’oppositore russo morto lo scorso anno in una colonia penale artica, sono statia pene dai cinquee mezzo ai tree mezzo di reclusione per aver fattodi“estremista”. La notizia viene riportata dall’ong Ovd-Info, specializzata nell’assistenza legale agli oppositori. Kobzev è stato condannato a cinquee mezzo di reclusione, Liptser a cinquee Sergunin a tree mezzo. I tre legali, arrestati nell’ottobre del 2023, erano accusati di avere fatto uscire dalin cui era rinchiusoe avere fatto pubblicare i messaggi in cui l’oppositore continuava ad attaccare il presidente Vladimir Putin e l’intervento armato russo in Ucraina.