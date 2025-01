Iltempo.it - Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma l'ergastolo a Oseghale

Leggi su Iltempo.it

«Ci fu anche violenza sessuale». Laha rigettato il ricorso straordinario presentato dai difensori di Innocent, il 35enne nigeriano condannato all'in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi, la ragazza romana di 18 anni i cui resti furono trovati in due trolley nelle campagne di Pollenza (Macerata) il 31 gennaio 2018. In un secondo processo d'appello, a Perugia, aera stata riconosciuta anche la violenza sessuale. Ed è su questo punto che si era concentrato il ricorso dei legali di, gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia, che avevano chiesto l'esclusione della condanna per violenza sessuale. A tale richiesta si erano opposti la Procura generale e la famiglia di. Al termine dell'udienza, durata circa mezz'ora, la Corte si era ritirata e la decisione dei giudici della Suprema Corte è stata depositata in Cancelleria.