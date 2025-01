Oasport.it - Pallamano, Italia contro la corazzata Danimarca. Tranquillità e apprendimento

Dopo aver battuto nell’ordine Tunisia e Algeria, l’dellaai Mondiali 2025 può cercare di capire quale sarà la sua direzione verso il prosieguo del torneo.Si, perché Parisini e soci si sono già garantiti la qualificazione al Main Round, dove gli azzurri incroceranno le rivali che arriveranno dal Gruppo A (quello di Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera), ma intanto hanno una chance incredibile: quella di misurarsilacon ladi chi non è obbligato a cercare un risultato che sarebbe impossibile.Sgombriamo il campo dagli equivoci: a meno di un clamoroso miracolo, al Jyske Bank Boxen di Herning i padroni di casa vinceranno, ed è lecito attendersi che lo faranno piuttosto nettamente. Sono i tre volte campioni del mondo consecutivi in carica e a Parigi 2024, ultime Olimpiadi in ordine di tempo, hanno suggellato il tutto vincendo anche l’oro a Cinque Cerchi.