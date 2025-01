Ilrestodelcarlino.it - Open day al polo Urbani per ragazzi e genitori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche il’ ha organizzatoDay per accoglieredelle classi terminali delle scuole medie per far conoscere la propria offerta formativa. Domani (dalle ore 15) sarà presentato il nuovo percorso quadriennale (unica scuola pubblica ad averlo attivato) ‘The new hospitality: qualità, salute, benessere e sostenibilità’ con Alessia Brugnoni Tomassini (founder di Marche Full Experience) che sarà protagonista del talk ‘Quando due passioni si incontrano’ in programma dalle ore 15,30 alle 16,30 nella sede di Sant’Elpidio a Mare, e dalle 17 alle 18 in quella di Porto Sant’Elpidio. Il 25 gennaio, altroDay per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e, dalle ore 17, interverranno gli chef stellati Pierpaolo Ferracuti e Richard Abou Zaki (ristorante Retroscena) e il food blogger Daniele Pac, mentre dalle 18, ci saranno laboratori di pasticceria cucina e sala con degustazione.