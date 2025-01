Milanotoday.it - Nuovo codice della strada: 234 multe per i monopattini, 42 patenti sospese per l'uso del cellulare

Controlli e sanzioni. Dal 14 dicembre scorso, giorno in cui sono entrate in vigore le modifiche al, a Milano sono state multate 201 persone che stavano viaggiando sul monopattino senza indossare il casco, obbligatorio. Altri 33 verbali sono invece stati staccati per chi.