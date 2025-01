Agi.it - Nuova scoperta a Pompei, trovate terme private in una domus privata

Leggi su Agi.it

AGI - Come nel Satyricon, un grande complesso termale all'interno di una, annesso ad un salone per banchetti. È l'ultimadocumentata dall'e-journal nel cantiere di scavo nell'insula 10 della Regio IX di. Il complesso è uno dei maggiori settori termali privati finora noti nelle caseane attualmente in luce. Pochi altri esempi di queste dimensioni sono presenti a: ledei Praedia di Giulia Felice, quelle della Casa del Labirinto e quelle della Villa di Diomede. La diretta connessione degli spazi termali alla grande sala conviviale (il cosiddetto salone nero emerso in precedenza) racconta come i sontuosi banchetti nelle case romane avevano una funzione non limitata alle relazioni '' di chi le abitava, ma fossero funzionali anche alla vita pubblica dei proprietari, occasioni per assicurarsi il consenso elettorale dei propri ospiti, per promuovere la candidatura di amici o parenti, o semplicemente per affermare il proprio status sociale.