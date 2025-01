Foggiatoday.it - Nubi sul futuro del Foggia, mercato fermo e società in silenzio. E le curve contestano

Leggi su Foggiatoday.it

Che cosa succede al? Se lo stanno chiedendo in molti, per non dire tutti. Ildietro il quale si è trincerata lafa anche più rumore degli ultimi deprimenti risultati che hanno cancellato i (seppur non risolutivi) sette risultati utili con i quali la formazione di Zauri.