Liberoquotidiano.it - "Non riesce a muovere i muscoli": sconcerto per David Beckham, come si mostra in tv | Guarda

Una star sportiva amata da tanti, soprattutto donne, è sicuramente. E per questo se al divo (ed ex centrocampista del Milan) non va qualcosa, i fan sono subito pronti a notarlo.avvenuto nelle ultime ore durante una diretta che l'inglese ha avuto a La Sexta sulla Nbc. La prima impressione è che avesse il viso più gonfio, riuscendo ad accennare con difficoltà a un timido sorriso. Una giornalista a riguardo si è lasciata fuggire un: ”È in declino. orribile". Un'espressone di ‘plastica', insomma, non ingannata dai filtri delle telecamere o dalle luci possono ingannare "Mi sembra che gli riesca perfino difficile ridere – ha ammesso Angie Cardenas – perché nonbene i. È un po' strano. magari sarà colpa dell'illuminazione. Anche se la luce non può incidere in quel modo”.