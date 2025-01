Milleunadonna.it - Non è mai troppo tardi – L’importanza di una testa sempre “allenata”

Leggi su Milleunadonna.it

Così come non ce n'erano ai tempi del Maestro degli italiani, Alberto Manzi (http://www.teche.rai.it/personaggi/alberto-manzi/), che con la sua famosissima trasmissione, "Non è mai" insegnò a milioni di italiani a leggere e scrivere.La formazione continua, la formazione per gli adulti, non è un'i.