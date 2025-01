Ilpescara.it - Niente più bagnini minorenni, Sib-Confcommercio e Federalberghi: "Sicurezza sulle spiagge a rischio"

Leggi su Ilpescara.it

Preoccupati la SibAbruzzo per le nuove regole riguardo i corsi per gli assistenti bagnanti. Talmente preoccupati che parlando di “settore a” per le restrizioni ritenute “troppo rigide” soprattutto in relazione alla possibilità di formare i