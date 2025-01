Ilgiorno.it - Nave, l’escavatore si ribalta: uomo di 65 anni incastrato sotto il mezzo

(Brescia), 17 gennaio 2025 – Tragedia sfiorata anel pomeriggio di oggi attorno alle 14.30, in via Monteclana. Undi 65che stava lavorando con un escavatore è rimastoilche si è rovesciato per motivi ancora non noti ma forse legati al terreno disconnesso o a un cedimento. A rendersi conto di quanto accaduto è stata una donna che stava facendo una passeggiata nella zona dove è accaduto l’incidente. È stata lei a chiedere aiuto al numero unico 112 di Brescia, che sul posto ha inviato sia un ‘ambulanza sia l’eliambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Sono stati loro a togliere il lavoratore da. È stato portato in eliambulanza agli Spedali Civili. Non è in pericolo di vita.