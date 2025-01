Napoli e il dopo-Kvara Lele Adani | Occhio a Rodrygo del Real Madrid Cerchione | Farei follie per Kevin De Bruyne

Leggi su Dailynews24.it

l’addio di, è iniziato il toto-nome per il suo sostituto. Il club partenopeo ha messo nel mirino Garnacho del Manchester United, ma non è il solo a stuzzicare la dirigenza partenopea. Tra i vari nomi, emergono anche top player consigliati da ex calciatori. Tra questi, un consiglio arriva da. “Ho il .L'articoloe il: “del”.: “perDe