Ilpiacenza.it - Musicisti in ospedale, in Oncologia le note di Bach e Mozart

Leggi su Ilpiacenza.it

La musica si fa cura e accompagna degenti, familiari e personale sanitario in un viaggio emozionale e terapeutico con ilprogetto "Stelle Sonanti" promosso dagli Amici della Lirica in collaborazione con l’Orchestra Dedicata e l’Azienda Usl di Piacenza. Il primo appuntamento è previsto per.