Montevarchi. Rifiuti. Al via il sistema degli “Ecopunti”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Novità importanti asul fronte della raccolta dei: Dal 1° gennaio 2025 è entrato in funzione il” che si potranno accumulare, sia conferendo ial Centro di raccolta di Levanella che partecipando all 'ecoscambio online, la piattaforma che permetterà il riutilizzo dei beni ancora in buone condizioni. La raccolta” consentirà ai cittadini di ottenere una scontistica del 20% sulla parte variabile della Tari, con 150 punti e fino al 30% con 200 punti, calcolata sulla bolletta successiva all'anno in cui è avvenuto il conferimento. Un focus sull'argomento è stato fatto dal presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e dal sindaco diSilvia Chiassai Martini. "Mi preme anzitutto ricordare il traguardo storico del 66% di raccolta differenziata raggiunto da questa Amministrazione – afferma il Sindaco - considerando che nel 2016, anno del nostro insediamento, la percentuale era drammaticamente al di sotto del 40%, il dato peggiore di tutto il territorio Un risultato dovuto a progettualità e scelte più virtuose prese in questi anni per promuovere il corretto conferimento deie la tutela dell'ambiente Con gliproseguiamo in questa direzione, portando il cittadino ad essere virtuoso secondo il principio di chi più differenzia, più risparmia.