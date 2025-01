Oasport.it - Monaco: “Sinner-Rune può essere un bel banco di prova. Noto un’attitudine in Berrettini”

Guidoha analizzato l’intensa giornata odierna degli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Avevo detto che avevo una sensazione positiva sulla possibilità di fare il colpaccio e non ci siamo andati lontani. Da appassionato tenevo alla partita di, ha avuto grandissimi occasioni per vincere il primo set e andare al quinto. Ha sbagliato qualcosa,è stato bravo: la sensazione è che potesse portare a casa la partita. Stessa cosa per Bronzetti. Non possiamo assolutamente lamentarci: Musetti ha alzato il livello, soprattutto al servizio, e si è dimostrato che se è centrato può battere avversari come Shapovalov”.Il telecronista di Eurosport si è soffermato a lungo sulla partita vinta da Lorenzo Sonego contro Joao Fonseca: “Sono d’accordo con Ambesi quando dice che Sonego ha preparato bene la partita perché era importante partire forte, servire bene soprattutto con la seconda palla, dove ha spinto a velocità importanti non dando la possibilità di attaccarlo.