Frosinonetoday.it - Modena-Frosinone, le probabili formazioni

Leggi su Frosinonetoday.it

Qual è il vero? Se lo domandano i tifosi giallazzurri che con la Cremonese hanno visto l'ennesimo scempio stagionale. Una gara di fatto non disputata dagli uomini di Greco che si sono sciolti come neve al sole dopo aver incassato il primo gol dei lombardi. La non prestazione di Gelli e.