Ilfattoquotidiano.it - Milan, la frase omofoba di Conceicao: “Mio figlio dormiva con un uomo? Attenzione, lui è veramente un uomo”

, lui èun“. È lapronunciata da Sergiodurante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-. Il tecnico rossonero era davanti ai microfoni per le consuete domande dei giornalisti su una sfida cruciale per il cammino in Serie A: il suocontro i bianconeri gioca uno scontro diretto che può essere decisivo nella lotta per il quarto posto, che vale la Champions League.Una domanda però ha riguardato il calciomercato. Un cronista infatti ha chiesto adel possibile interesse per Joao Felix, fantasista portoghese ex Atletico Madrid e oggi al Chelsea, dove però fatica a trovare spazio tra i titolari di Maresca. Il, stando alle voci, starebbe puntando su di lui per rinforzare il suo attacco: Joao Felix peraltro ha lo stesso procuratore di, ovvero Jorge Mendes, molto legato al presidente rossonero Cardinale.