Ferraratoday.it - Meteo, fine settimana dai due volti: massime in aumento ma arrivano le nuvole

Leggi su Ferraratoday.it

Temperature in salita ein arrivo. Quello in procinto di cominciare sarà unall’insegna di una instabilitàcapace di rendere complicata, in particolar modo, soprattutto la giornata di domenica 19 gennaio. Ma andiamo con ordine.Iscriviti al canale WhatsApp di.