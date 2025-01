Zon.it - Mercato S. Severino, nuove tabelle per il decoro urbano e nuova toponomastica stradale

Con l’installazione delle insegne che hanno preso il posto di quelle danneggiate o vandalizzate, prosegue il Piano di restyling all’insegna dela cura dell’Amministrazione Somma.«Dal filo d’erba alla mattonella, dallo sviluppo di unapiazza alla manutenzione del cimitero comunale: assicurare ordine, pulizia e, partendo dalle piccole cose sino alle più grandi, è la misura dell’impegno comune per una città – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – la sostituzione della segnaletica dellain diversi punti del territorio è un lavoro in fieri che consente di restituire visibilità alla cartellonistica necessaria per la consegna della corrispondenza postale».Il restyling in corso è svolto con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale, in linea con le attività manutentive in programmazione.