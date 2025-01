Lanazione.it - Mazza a metà campo. Rinforzo per Mariotti

Una volta si diceva che gli esami non finissero mai. Ma in casa Prato, più che gli esami, sono soprattutto le novità di mercato a non finire mai in questa annata così piena di cambiamenti. Che qualcosa bollisse in pentola lo si era ampiamente capito: sia per l’addio improvviso di Federico Pizzutelli, che ha rescisso il proprio contratto domenica scorsa per "gravi motivi familiari", sia per le parole pronunciate da mister Marcodopo la sconfitta rimediata contro il Lentigione. L’allenatore aveva chiesto rinforzi in mediana alla società e un primo colpo è arrivato. Nella giornata di ieri, i biancazzurri hanno infatti ufficializzato l’accordo con Leonardo. Cresciuto nelle giovanili del Bologna (con i rossoblù ha vinto una Supercoppa italiana e un Torneo di Viareggio), il classe 2000 viene da una prima parte di stagione disputata con indosso la casacca della Lavagnese, formazione che milita nel girone A di serie D e con la quale ha totalizzato 12 presenze.