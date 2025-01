Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'libertà persona perno e centro civiltà europea, ricercare sempre dialogo e ascolto'

Lecce, 17 gen. (Adnkronos) - Le università del nostro Paese offrono "in questo momento storico l'opportunità di dare una risposta alla ricerca di nuovi assetti nelle condizioni che mutano. Mutamenti così profondi, veloci, radicali, dall'intelligenza artificiale alla grande intensità di strumenti di comunicazione, di connessione, mutano le condizioni della vita e del mondo e vi è l'esigenza di individuare nuovi equilibri e questi vanno trovati attraverso la cultura ed è questo il compito che gli atenei svolgono e che in questo territorio svolge questo ateneo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Salento e alla celebrazione del 70/mo anniversario della sua fondazione."Si tratta -ha spiegato il Capo dello Stato- di stimolare la ricerca, la trasmissione del sapere, nel collegamento tra le varie discipline, senza la loro separazione ma con la loro convergenza, interagendo fra di esse, per porrealdi queste trasformazioni laumana.