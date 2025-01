Bolognatoday.it - Matis Club presenta AMA: art meets art

Leggi su Bolognatoday.it

Per il suo primo sabato di quest’anno ildi Bologna propone AMA, acronimo per ArtArt. Sabato 18 gennaio 2025 ile il suo party Clorophilla si trasformano in un autentico spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le.