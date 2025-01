Oasport.it - Marco Odermatt è il grande favorito per il superG di Wengen. Casse e Paris ci provano

Inizia ufficialmente l’attesissimo fine settimana di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Ci sono diversi appuntamenti che vengono cerchiati con il pennarello rosso sul calendario stagionale e, oggettivamente, il weekend sulle nevi elvetiche è uno dei preferiti da protagonisti e appassionati di sci alpino.Il programma sulla pista del Lauberhorn prenderà il via nella giornata odierna, venerdì 17 gennaio, con il. Il via sarà dato alle ore 12.30 per una gara che ci regalerà senza ombra di dubbiospettacolo ed emozioni. Domani, sabato 18 gennaio si tornerà in azione al medesimo orario con la discesa, mentre domenica 19 gennaio ci chiuderà con il canonico slalom.Torniamo, però, a quello che vivremo oggi. Ilsulla pista del Lauberhorn partirà, ovviamente, con un unico, il padrone di casa per eccellenza,