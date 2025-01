Cataniatoday.it - Maltempo, lampione cade su un salone di parrucchiere in via Umberto

Leggi su Cataniatoday.it

Il forteche sta investendo Catania in queste ore sta causando danni in diverse zone della città. Tra gli episodi più rilevanti, si segnala la caduta di uncomunale davanti a undidi via. Il cavo che lo sorreggeva si è spezzato, facendo precipitare.